Врач рассказал о пользе маски после вакцинации

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил о необходимости ношения защитных масок вакцинированными людьми. В беседе с URA.RU он объяснил это возможностью привитых стать «супер-распространителями» коронавируса.

Болибок отметил , что человек может заразиться смертоносной инфекцией даже после вакцинации.

Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус, — пояснил иммунолог.

По его мнению, при непосредственном контакте с инфицированным маска уменьшает шанс заражения примерно в двадцать пять раз. Маска же на вирусоносителе уменьшает возможность заражения окружающих в четыре раза, подчеркнул Болибок.

Ранее стало известно, что рост заболеваемости коронавирусом среди молодёжи объясняется изменением иммунной системы человека. Об этом заявил Владимир Болибок. Он пояснил, что изменения в организме происходят с течением времени потому, что люди и их иммунная система меняются.