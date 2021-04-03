Врач рассказал о чипировании при вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

В основу вакцинации от коронавируса действительно положен принцип чипирования, когда в организм вводится носитель информации в виде ДНК, РНК или самого мёртвого вируса. После получения такой информации биосистема начинает вырабатывать антитела. Об этом рассказал врач-реаниматолог, основатель частной медицинской сети «Инвитро» Александр Островский.

В интервью РИА Новости Островский отметил , что в рамках вакцинации против коронавируса людям была вброшена информация о чипировании с крайне негативной коннотацией.

Хотя в каком-то смысле, в основе вакцинации действительно заложен принцип чипирования, то есть носитель информации — ДНК, РНК или сам убитый вирус — искусственно вводится в ваш организм для того, чтобы ваша биологическая система запустила программу производства определённого белка — антител, — объяснил врач.

При это Островский убеждён, что вакцинацию необходимо популяризировать, поскольку население продолжает безответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, отказываясь осознавать смертельную опасность COVID-19.

Пока человек не попадёт в отделение реанимации, до тех пор, пока к нему не подкатят аппарат искусственной вентиляции лёгких, он считает, что это его не коснётся, что это к нему не имеет отношения, — резюмировал врач.

Ранее Александр Островский рассказал, что отказ от вакцинации против COVID-19 будет способствовать дальнейшему распространению и мутациям коронавируса, что повлечёт за собой большое экономическое бремя для национальной системы здравоохранения. Об этом писал NEWS.ru.