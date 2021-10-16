Назван способ распознать заражение коронавирусом после вакцинации

Определить заражение коронавирусом после полного курса вакцинации можно по одному характерному признаку — инфицированные люди начинают постоянно чихать. Об этом Primpress рассказал главный врач больницы № 24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин. Он также отметил, что из всех пациентов медучреждения с COVID-19 привитые составляют примерно 10-ю часть.

Врач пояснил, что упомянутый симптом был выявлен отечественными специалистами в ходе наблюдений за заразившимися коронавирусом после вакцинации. Примечательно, что до заражения эти люди не замечали за собой навязчивого чихания.

Людям, прошедшим курс вакцинации от коронавируса и заметившим у себя такой симптом, специалисты рекомендуют оставаться дома и пройти ПЦР-тест.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил симптомы COVID, при которых необходимо вызывать скорую помощь. К ним относятся высокая температура, которую долгое время не удаётся сбить, сильная головная боль, одышка, сильный кашель и слабость.

Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, заявил, что коронавирус в 90% случаев — это банальное ОРЗ, которое не требует лечения. По его словам, даже при поражении лёгких на уровне 25% пневмония, вызванная COVID, протекает амбулаторно. Он также добавил, что сбивать температуру лекарствами следует только в случаях, когда она поднимается выше 38 градусов.