Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19

https://static.news.ru/photo/5f2d1876-171d-11eb-a8f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков заявил, что россияне могут сами провериться на коронавирус. По его словам, для этого существует несколько способов.

Можно сделать мазок ПЦР и пройти тесты, которые определяют два разных вида антител. Об этом Тимаков рассказал в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что все способы хороши, но главное, понимать, для чего они делаются, и использовать их в правильное время.

Тесты абсолютно информативные. Всё зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берётся мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса, — пояснил Тимаков.

Инфекционист отметил, что тест ПЦР проводят двумя способами: либо через носоглотку, либо через ротоглотку, а их результаты могут отличаться. Однако наиболее точный результат получится, если оба мазка смешать в одной пробирке.

Кроме того, Тимаков считает, что человек, подозревающий заболевание, может сдавать тест ПЦР в первые две недели, потом лучше проверять организм уже на антитела, которые формируются на 7–10-й день болезни.

Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2–3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдаётся только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше семи дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G, — подчеркнул инфекционист.

Он советует, после болезни также сдать тест ПЦР.

В этом случае ПЦР нужен, чтобы определить, выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным, — уверен врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 68 человек. У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Днём ранее было зафиксировано 63 смерти. Общее число умерших в столице достигло 6442.