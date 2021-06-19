Врач рассказал, как правильно отдохнуть летом

https://static.news.ru/photo/c6c00d56-d179-11eb-a00f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Привычный режим бодрствования и отдыха во время летнего отпуска позволит россиянам при возвращении на работу не чувствовать себя разбитыми. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает РИА Новости.

Он назвал отпуск возможностью укрепить здоровье.

Полноценный сон, сбалансированное питание — это условия для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым, — подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что непривычная еда на отдыхе за рубежом может стать выбором россиянина, если не вызывает сомнений заведение, где её готовят. Об этом рассказал Андрей Тяжельников. По его словам, необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость.