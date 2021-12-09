Врач рассказал, как одеваться в зимнее время года

Чтобы соблюдать гигиену одежды и здоровья, нужно быть разумными и не одеваться слишком тепло даже зимой, рассказал первый заместитель директора Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко Александр Линденбратен. По его словам, если надеть слишком много одежды, можно вспотеть на улице и заболеть, пишет «Радио 1».

Одеваться нормально, в соответствии с погодой, чтобы было тепло, если вы не собираетесь заниматься спортом. <...> Тепло одеваться, но так, чтобы не потеть, потому что если человек вспотел и по улице ходит — это тоже риск. Но это никак не связано с эпидобстановкой — это совершенно другое. Это просто гигиена одежды и здоровья, а коронавирусом можно заразиться в любое время года, — подчеркнул Линденбратен.

Он посоветовал выбирать одежду полегче для занятий спортом, так как физическая нагрузка и так способствует прогреванию тела. Медик порекомендовал совершать ежедневные прогулки примерно по 10 тысяч шагов и держать спину и щиколотки в тепле. После такой физической активности, добавил Линденбратен, можно отправиться домой или в кафе, чтобы выпить чашку горячего чая или кофе.

Ранее тренер Алексей Минеев дал полезные советы для тех, кто не хочет оставлять тренировки на улице даже в холодное время года. Спортсмен посоветовал подбирать удобную одежду, чтобы не вспотеть и, как следствие, не простудиться во время физических нагрузок.