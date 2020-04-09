Врач рассказал, как кишечник предупреждает о развитии рака

https://static.news.ru/photo/49761fbe-7af6-11ea-9a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист из онкологического центра при Университете Мичигана, доктор медицинских наук Грей Чен объяснил, какое влияние оказывает состояние кишечника на появление колоректального рака.

Ранние исследования установили связь между нарушением в микробиоме кишечника и развитием онкологии. По словам Чена, во время новых экспериментов с участием мышей выяснилось, что ряд типов кишечных бактерий активно стимулируют определённые иммунные клетки CD8, из-за чего T-клетки, защищающие организм от болезней, истощаются и теряют свои свойства. Этот процесс увеличивает восприимчивость к раку.

Всего врачи обнаружили девять различных популяций бактерий, обладающих стимулирующей и подавляющей рост опухоли активностью, передаёт Medicalxpress.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Вашингтонского университета медицины разработали способ управления жизнью клеток с помощью инструментов, используемых при работе с компьютером. В будущем открытие учёных позволит медикам проводить операции по трансплантологии более безопасно и быстро, а также поможет в лечении рака.