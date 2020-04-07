Учёные научились продлевать жизнь клеткам с помощью программирования

https://static.news.ru/photo/bcfe93f4-796a-11ea-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/Global Look Press

Специалисты Вашингтонского университета медицины разработали способ управления жизнью клеток с помощью инструментов, используемых при работе с компьютером.

Они создали искусственные белки-«хакеры», позволяющие программировать поведение комплексных систем. В качестве такой системы, например, может выступить экспрессия генов (процесс преобразования наследственной информации гена в РНК или белок) внутри Т-клеток, которые находятся в организме человека.

В будущем открытие учёных позволит медикам проводить операции по трансплантологии более безопасно и быстро, а также поможет в лечении рака. В развитии онкологии и сложности лечения большую роль играет истощение Т-клеток. Благодаря искусственным белкам, которые будут реагировать на посылаемые клеткой сигналы истощения, специалисты будут продлевать жизнь этой клетки, передаёт Science.

Ранее NEWS.ru писал, что биологи из США открыли вирусы, которые могут размножаться внутри клеток водорослей и берут под свой контроль их обмен веществ.