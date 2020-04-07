Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв

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Биологи из США открыли вирусы, которые могут размножаться внутри клеток водорослей и берут под свой контроль их обмен веществ. Об этом рассказал доцент Политехнического университета штата Виргиния Фрэнк Эйлуорд.

По его словам, в последние годы открыто множество гигантских вирусов (NCLDV), которые от других отличаются размером, а по длине и сложности гена не уступают ДНК живых организмов. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Учёный уточнил, что в геномах некоторых вирусов нашли полноценные цепочки генов, отвечающих за расщепление глюкозы или другие важные части метаболизма живых организмов. Эйлуорд считает, что данное открытие позволяет сделать вывод, что гигантские вирусы используют организм жертвы не только для размножения, но и берут его под свой контроль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи из Медицинской школы Университета Питтсбурга объявили об успешном тестировании прототипа вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Препарат разместили на микроигольном пластыре, помещающемся на кончике пальца. Вакцина из синтезированного вирусного антигена попадает в организм через 400 крошечных игл, которые растворяются после использования.