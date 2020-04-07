Американские учёные создали вакцину от коронавируса в виде пластыря

https://static.news.ru/photo/19b4519a-78c3-11ea-b78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Upmc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследователи из Медицинской школы Университета Питтсбурга объявили об успешном тестировании прототипа вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Препарат разместили на микроигольном пластыре, помещающемся на кончике пальца.

Вакцина из синтезированного вирусного антигена попадает в организм через 400 крошечных игл, которые растворяются после использования. Опыты на мышах показали, что достаточное для подавления коронавируса количество антител вырабатывается через две недели после применения препарата.

Пластыри, отметили учёные, легко транспортировать, они не требуют специфических условий для хранения, можно быстро запустить их массовое производство. Создатели вакцины использовали опыт эпидемии атипичной пневмонии 2003 года и применили родственные новому коронавирусу белки SARS-CoV-1.

Университет Питтсбурга представил результаты властям США и ждёт разрешения американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами, чтобы приступить к опытам на людях.

Тестирование на пациентах обычно требует по крайней мере года, а возможно, и больше. Но эта конкретная ситуация отличается от всего, что мы когда-либо видели, поэтому мы сейчас точно не знаем, сколько времени займёт процесс клинической разработки, — цитирует РИА Новости профессора Луи Фало.

Как писал NEWS.ru, к 7 апреля начавшаяся в декабре мировая пандемия коронавируса охватила 1,3 миллиона человек. Более 74 тысяч пациентов погибли, выздоровели 284 тысячи.