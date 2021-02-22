Врач рассказал, как избавиться от синяков под глазами

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Врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников рассказал, как устранить синие круги под глазами, которые являются главным признаком усталости.

По его словам, синяки под глазами указывают на необходимость что-то поменять в жизни и убрать фактор перенапряжения.

Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами, — пояснил специалист.

Он отметил, что самым надёжным способом избавления от таких признаков усталости является правильное чередование режима работы и отдыха. Нужно чаще гулять на свежем воздухе и давать глазам отдых от компьютера. Однако для достижения результата потребуется длительное время. Ускорить процесс можно при помощи кремов, содержащих кофеин.

Если мы уберём факторы, которые вызывают синие круги под глазами, то мы мгновенно не уберём эти синяки, они ещё какое-то время будут с нами. Чтобы они как можно быстрее ушли, в косметологии применяют кремы с содержанием кофеина, — рассказал Арканников.

Врач отметил, что любой крем с кофеином именно устраняет круги под глазами, а не просто маскирует их, передаёт радио Sputnik.

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