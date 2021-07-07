Врач рассказал, что следует делать заболевшим COVID-19 аллергикам

Людям, страдающим от аллергии, при заболевании коронавирусом не следует прекращать базисную терапию основного заболевания. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заслуженный работник здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Юрий Мизерницкий.

Заболевшим коронавирусом аллергикам ни в коем случае не следует прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже надо усилить её, посоветовавшись с врачом, — сказал профессор.

При этом он не рекомендовал вакцинироваться в стадии обострения хронических болезней. Соответствующая процедура возможна только при стойкой ремиссии.

Если всё же принято решение в пользу прививки, то аллергикам будет уместно порекомендовать усилить на несколько дней до и после вакцинации базисную терапию или профилактически попринимать противоаллергический препарат, — отметил Мизерницкий.

Он также добавил, что именно аллергики имеют повышенный риск осложнений от COVID-19.

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