Врач рассказал, что следует делать заболевшим COVID-19 аллергикам
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:01, 08 июля 2021
Фото: Patrick Pleul/ZB
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Людям, страдающим от аллергии, при заболевании коронавирусом не следует прекращать базисную терапию основного заболевания. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заслуженный работник здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Юрий Мизерницкий.
Заболевшим коронавирусом аллергикам ни в коем случае не следует прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже надо усилить её, посоветовавшись с врачом, — сказал профессор.
При этом он не рекомендовал вакцинироваться в стадии обострения хронических болезней. Соответствующая процедура возможна только при стойкой ремиссии.
Если всё же принято решение в пользу прививки, то аллергикам будет уместно порекомендовать усилить на несколько дней до и после вакцинации базисную терапию или профилактически попринимать противоаллергический препарат, — отметил Мизерницкий.
Он также добавил, что именно аллергики имеют повышенный риск осложнений от COVID-19.
Ранее врачи рассказали, как отличить аллергию от коронавируса.