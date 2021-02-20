Врач рассказал, чем полезен морозный воздух

https://static.news.ru/photo/3e9aacd4-7395-11eb-8589-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прогулки в мороз обладают целебным эффектом. Вдыхание холодного воздуха через нос усиливает обмен веществ, повышает тонус нервной системы, замедляет пульс, уменьшает интоксикацию и помогает в лечении костно-суставного туберкулёза. Об этом рассказал замдиректора НИИ уха, горла, носа, отоларинголог Сергей Рязанцев.

Носовые пути покрыты богатой сетью рецепторов — они раздражаются от температуры, влажности или движения воздуха, что, в свою очередь, влияет на нервную систему, а через неё — на работу всего организма, — рассказал порталу «Доктор Питер» Рязанцев.

Он пояснил, что именно на этом принципе основано действие различных ингаляций и электропроцедур при лечении даже далёких от носа болезней — например, неврозов или язв.

Рязанцев рассказал, что впервые целебный эффект холодного воздуха заметили в 1879 году в польском госпитале. Пациент, страдающий оспой, провёл много времени на морозе, и вместо ожидаемого ухудшения у него констатировали улучшение самочувствия. После этого польские врачи стали специально помещать пациентов с оспой в неотапливаемую палату. А убедившись в благоприятном эффекте, начали использовать этот способ для лечения тифа, скарлатины, кори и дифтерии.

Как писал NEWS.ru, о болезнях сердца, сахарном диабете и других серьёзных заболеваниях может свидетельствовать тиннитус — звон в ушах. Об этом рассказал врач-невролог Александр Евдокимов. Если в сосуде образуются бляшки, возникают некая турбулентность и завихрения крови и человек может воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон. Это связано с изменениями локального давления в видоизменённом сосуде — он начинает сильнее пульсировать, объяснил медик. Кроме того, звон в ушах может говорить о развитии сахарного диабета или о проблемах с шейным отделом позвоночника.