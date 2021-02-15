Учёные раскрыли главную опасность звона в ушах

https://static.news.ru/photo/f31bbf14-ca9e-11e9-9565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

О болезнях сердца, сахарном диабете и других серьёзных заболеваниях может свидетельствовать тиннитус — звон в ушах. Об этом рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

В интервью «Пятому каналу» врач рассказал , что причиной тиннитуса могут стать сердечно-сосудистые болезни атеросклеротического толка, воспаления и дисфункции височно-челюстного сустава.

Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон. Это связано с изменениями локального давления в видоизменённом сосуде — он начинает сильнее пульсировать, — объяснил медик.

Кроме того, звон к ушах может говорить о развитии сахарного диабета или о проблемах с шейным отделом позвоночника.

Очень частая причина — это, конечно, ЛОР-патология. Это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть поражения слухового нерва, это могут быть поражения центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями, — добавил Александр Евдокимов.

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