Врач рассказал, чем питаться контактировавшим с больными COVID-19

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Граждане РФ спрятались от информации о росте заражений COVID-19 и от необходимости вакцинироваться под своеобразным «психологическим колпаком», и пробить его пока не удаётся. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Число ежедневно выявляемых случаев заражений коронавирусом в РФ превысило 31 тысяч человек, это является наивысшим показателем с начала пандемии, при этом многие россияне не торопятся вакцинироваться, как того требует ситуация....