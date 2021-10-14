Врач рассказал, чем питаться контактировавшим с больными COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:30, 15 октября 2021
Новогодний стол — 2022Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Помимо соблюдения самоизоляции, гражданам, контактировавшим с больными коронавирусом, надо есть больше фруктов и овощей. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять, — сообщил Малышев, отвечая на вопрос, что можно принимать в качестве профилактики после контакта с больными COVID-19.
По словам медика, контактёру следует в день съедать порядка 400–500 граммов фруктов и овощей.
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