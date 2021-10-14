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Врач рассказал, чем питаться контактировавшим с больными COVID-19

06:30, 15 октября 2021
Врач рассказал, чем питаться контактировавшим с больными COVID-19 Новогодний стол — 2022 Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Помимо соблюдения самоизоляции, гражданам, контактировавшим с больными коронавирусом, надо есть больше фруктов и овощей. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять, — сообщил Малышев, отвечая на вопрос, что можно принимать в качестве профилактики после контакта с больными COVID-19.

По словам медика, контактёру следует в день съедать порядка 400–500 граммов фруктов и овощей.

Ранее американские учёные пришли к выводу, что вкус при коронавирусе теряют около трети пациентов, причём женщины от этого страдают больше.

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