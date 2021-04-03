Врач раскрыл секрет, как отличить плохого доктора от хорошего

https://static.news.ru/photo/01de6c40-4d44-11ea-aadb-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Врач-реаниматолог Александр Островский раскрыл секрет, как отличить плохого доктора от хорошего.

В интервью с РИА Новости Островский пояснил ,что высококвалифицированные медики ставят диагноз «от двери» и разговаривают с пациентами на доступном и понятном языке, не пытаясь запутать в терминах.

Хороший врач <...> относится к вам как к партнёру, с которым вместе придётся делать тяжёлую и большую работу. Хороший врач, как правило, ставит диагноз ещё от двери, вы ещё только входите в кабинет, а у него уже есть предположение, чем вы болеете, затем он свои гипотезы подтверждает или опровергает, — сказал медик.

По словам Островского, у хорошего врача на первичный осмотр уходит не более 10–15 минут, после чего следует уточнение диагноза и более глубокая диагностика.

При этом врач не предоставляет пациенту медицинскую услугу, а проводит с ним совместную работу. Островский убеждён, что медик сам не может решить проблему пациента, важно, чтобы трудности решались общими усилиями.

Мне, кстати, даже нравится, когда пациент знает чуть больше, чем я. Люди активно начинают познавать новую для себя сферу, когда ситуация касается конкретно их. Сейчас же нет проблемы доступа к информации, и в принципе люди уже научились отделять фейковую информацию от нефейковой, — отметил врач.

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