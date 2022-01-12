Врач предположила, почему у телеведущего Зеленского случился инсульт
Врач Мухина: у телеведущего Зеленского мог оторваться тромб из-за перегрева
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:31, 12 января 2022
Михаил ЗеленскийФото: almode.ru
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У погибшего от инсульта телеведущего Зеленского мог случиться перегрев от повышенной двигательной активности, вследствие чего у него оторвался тромб, заявила врач Марият Мухина. Она уточнила, что тромб может сформироваться «где угодно», передаёт «Слово и Дело».
Возможно, в случае Зеленского был перегрев, повышенная двигательная активность, и тромб оторвался. Тромб может формироваться в нижних конечностях, в перегородках и даже в клапанах сердца — где угодно. В этом случае органом-мишенью оказался мозг. В 90% случаев отрывается тромб, но в 10% — возникает спазм сосуда, что тоже может спровоцировать инсульт, — пояснила Мухина.
Она порекомендовала людям старше 40 лет ежегодно сдавать анализы крови по всем показателям и следить за свёртываемостью в целях профилактики инсульта. При этом она предупредила таких пациентов об опасности долгих перелётов: по её словам, долгие часы в самолёте и резкая смена климата могут негативно повлиять на состояние организма.
Зеленский скончался в Доминиканской Республике 11 января 2022 года в возрасте 46 лет. Там он проводил новогодние каникулы с женой, психологом Милой Рубинчик. По предварительной версии, причиной кончины телеведущего стал инсульт. Он неожиданно почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.
Ранее телеведущий Евгений Попов назвал Зеленского «блестящим журналистом и феерическим ведущим». По его словам, от программ, которые вёл Зеленский, было невозможно оторвать глаза.