Врач предположила, почему у телеведущего Зеленского случился инсульт

У погибшего от инсульта телеведущего Зеленского мог случиться перегрев от повышенной двигательной активности, вследствие чего у него оторвался тромб, заявила врач Марият Мухина. Она уточнила, что тромб может сформироваться «где угодно», передаёт «Слово и Дело».

Возможно, в случае Зеленского был перегрев, повышенная двигательная активность, и тромб оторвался. Тромб может формироваться в нижних конечностях, в перегородках и даже в клапанах сердца — где угодно. В этом случае органом-мишенью оказался мозг. В 90% случаев отрывается тромб, но в 10% — возникает спазм сосуда, что тоже может спровоцировать инсульт, — пояснила Мухина.

Она порекомендовала людям старше 40 лет ежегодно сдавать анализы крови по всем показателям и следить за свёртываемостью в целях профилактики инсульта. При этом она предупредила таких пациентов об опасности долгих перелётов: по её словам, долгие часы в самолёте и резкая смена климата могут негативно повлиять на состояние организма.

Зеленский скончался в Доминиканской Республике 11 января 2022 года в возрасте 46 лет. Там он проводил новогодние каникулы с женой, психологом Милой Рубинчик. По предварительной версии, причиной кончины телеведущего стал инсульт. Он неожиданно почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.