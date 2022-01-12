«Излучал добро»: телеведущий Попов о погибшем коллеге Зеленском

Телеведущий Евгений Попов назвал погибшего коллегу Михаила Зеленского «блестящим журналистом и феерическим ведущим». По его словам, от программ, которые вёл Зеленский, было невозможно оторвать глаз, передаёт «Газета.Ru».

Миша был просто превосходным ведущим «Вестей», я его навсегда таким запомню. Это блестящий журналист, просто абсолютно феерический ведущий. Когда он вёл любые программы, и «Прямой эфир», и «Новости культуры», и итоговые «Вести-Москва», невозможно было оторваться от экрана. Он всегда отлично выглядел. Мы познакомились с ним в 2002–2003 году, он как будто застыл, он так и выглядел всегда, — рассказал Попов.

Он подчеркнул, что Зеленский всегда был остроумным, весёлым и «дико жизнерадостным». Помимо этого, продолжил Попов, погибший телеведущий элегантно одевался и излучал добро. Он назвал «кошмаром» известие о смерти коллеги и добавил, что все друзья и знакомые Зеленского сейчас находятся в состоянии шока.

Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), 11 января 2022 года в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.

Ранее ученица Зеленского Дарья Новичкина рассказала о характере телеведущего. По её словам, для студентов он был «как папа».