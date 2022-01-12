«Был как папа»: ученица Михаила Зеленского рассказала об умершем ведущем

Редактор ток-шоу «Прямой эфир» Дарья Новичкина, ученица скончавшегося телеведущего Михаила Зеленского, рассказала NEWS.ru интересные детали о своём педагоге. Она призналась, что была шокирована новостью о смерти 46-летнего Зеленского, который, по её словам, «был студентам как папа, добрейшей души человеком и никогда не ставил двойки».

Новичкина сообщила, что Михаил Зеленский, ведущий программ «Вести» и «Прямой эфир», был куратором её курса в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО), где преподавал журналистику.

Он взял наш курс в 2017 году. Обычно пары длятся по полтора, но Михаил мог заниматься с нами и по три часа, пока не выслушает и не опросит каждого. Требовал от нас выписывать новости, рассказывать их от своего лица. Объяснял, как правильно подавать новости, что нужно грамотно выделять, — рассказала Дарья Новичкина.

Ученица Михаила Зеленского вспомнила, как на первом занятии со своим новым курсом телеведущий спросил у студентов, зачем они поступили в институт и почему захотели стать телеведущими.

Мы отвечали: «Чтобы помогать людям», «чтобы стать нужными и полезными». И тогда он спросил с улыбкой: «Вы уверены? Вы поступили не затем, чтобы стать известными, получать много денег и быть крутыми?» Некоторые стушевались, так как пришли именно за этим, — отметила ученица Зеленского.

По словам Новичкиной, Михаил Зеленский был «добрейшей души человеком», никогда не ставил двойки и не повышал голос на студентов. Она подчеркнула, что на занятиях телеведущего всегда была стопроцентная посещаемость, и призналась, что Зеленский опекал своих учеников как папа, оставаясь при этом требовательным к ним.

Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), 11 января 2022 года в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.

Михаил Зеленский был ведущим программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Также он участвовал в телепроектах «Форт Боярд» и «Танцы на льду», где и познакомился со своей будущей, второй женой — фигуристкой Еленой Грушиной, которая родила ему двух дочерей. В последние годы Зеленский вёл новости на канале «Россия Культура».