Дмитрий Киселёв высказался о смерти Зеленского

Телеведущий Дмитрий Киселёв назвал погибшего коллегу Михаила Зеленского «безумно талантливым» человеком без «единой нотки звёздности». Об этом он написал в своём Telegram-канале. Киселёв также высоко оценил отношения Зеленского с коллективом. Журналист скончался от инсульта, находясь на отдыхе в Доминикане. Ему было 46 лет.

Это был человек, заражавший своим оптимизмом и доброжелательностью. Безумно талантливый, с четырьмя высшими образованиями и великолепным русским языком. Он был примером того, как нужно строить работу, — всегда был очень обходительным с коллегами, ни единой нотки звёздности не было у него, — сказал Киселёв.

Ранее стало известно, что врачи предупреждали Зеленского о риске инсульта в 2011 году в рамках проекта «Подари себе жизнь». По словам терапевта Татьяны Шаповаленко, курение 1,5–2 пачек в день в течение 20 лет, 7–8 чашек кофе ежедневно, большой объём работы, фастфуд и нерегулярное питание привели к болям в желудке, ухудшению цвета лица и подрыву иммунной системы телеведущего.

О гибели журналиста стало известно накануне. Зеленский находился на отдыхе в Доминикане вместе с третьей женой, там он почувствовал себя плохо. Известно, что журналиста успели довезти до больницы, но спасти его не смогли.

Михаил Зеленский долгое время работал на телеканале «Россия 1», он вёл программы «Вести-Москва» и «Прямой эфир». В последнее время под его руководством выходило несколько передач на телеканале «Культура».