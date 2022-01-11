Губерниев высказался о смерти Зеленского

Дмитрий Губерниев высказался о смерти телеведущего Михаила Зеленского, с которым был знаком более 20 лет. Это событие потрясло спортивного журналиста, о чём он высказался в своём Telegram-канале.

Господи, Миша Зеленский умер... Больше 20 лет вместе работали, дружили... Боже мой, горе... Парню всего 46 было, — написал Губерниев.

О смерти Михаила Зеленского стало известно в ночь на 12 января. Изначально об этом сообщил замруководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович. В последнее время Зеленский трудился именно у него.

По предварительным данным, телеведущий умер во время отдыха в Доминикане. Он попал в местную больницу, но врачи не смогли спасти его. Зеленский многие годы работал на телеканале «Россия 1», где вёл программу «Вести-Москва» и ток-шоу «Прямой эфир».

Ранее сообщалось, что Михаил Зеленский мог умереть от инсульта, когда находился на отдыхе в Доминикане. Эти сведения подтвердили в российском посольстве страны.