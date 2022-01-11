Дмитрий Борисов отреагировал на смерть Зеленского в Доминикане

Дмитрий Борисов назвал известие о смерти своего коллеги Михаила Зеленского в Доминикане «жуткими вестями». Свои эмоции телеведущий выразил в Twitter.

Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу «Прямой эфир» и многолетний программы «Вести-Москва». Всего 46, — написал Борисов.

Телеведущий отметил, что его коллега был «настоящим профи» и «очень светлым человеком», что было по нему видно. Борисов выразил соболезнование друзьям и близким журналиста.

Михаил Зеленский умер от инсульта, находясь на отдыхе в Доминикане со своей третьей женой. Телеведущему стало плохо, его доставили в больницу, но спасти не успели.

Между тем врачи ещё 10 лет назад предупреждали журналиста о возможном инсульте. Предупреждение от медиков о возможном инсульте Зеленский получил, участвуя в проекте «Подари себе жизнь» в 2011 году. По словам терапевта Татьяны Шаповаленко, курение 1,5–2 пачек в день в течение 20 лет, 7–8 чашек кофе ежедневно, большой объём работы, фаст-фуд и нерегулярное питание — всё это привело к болям в желудке, ухудшению цвета лица, подрыву иммунной системы.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о смерти телеведущего Михаила Зеленского, с которым был знаком более 20 лет. Это событие потрясло спортивного журналиста.