Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский

Известный журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

Вечная память... На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский, — написал Ефимович.

Обстоятельства смерти журналиста выясняются, однако известно, что он ушёл из жизни, находясь на отдыхе в Доминикане, пишет StarHit. Там он был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти.

Михаил Зеленский долгое время работал на телеканале «Россия 1», он вёл программы «Вести-Москва» и «Прямой эфир». В последнее время под его руководством проходили несколько передач на телеканале «Культура».

Зеленский был трижды женат. В втором браке у него родились две дочери. В 2018 году он женился на психологе Миле Рубинчик.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет. У экс-спортсмена была сильная простуда и проблемы с лёгкими.