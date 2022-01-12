Михаил Зеленский умер в Доминикане в 46 лет: фото телеведущего

Известный телеведущий Михаил Зеленский внезапно скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.

Михаил Зеленский был ведущим программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Также он участвовал в телепроектах «Форт Боярд» и «Танцы на льду», где и познакомился со своей будущей, второй женой — фигуристкой Еленой Грушиной, которая родила ему двух дочерей. 7 октября 2013 года ведущий стал одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года на её этапе в Москве. Во время прохождения дистанции он вёл прямой эфир по телефону.

В последние годы Зеленский вёл новости на канале «Россия Культура» и преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Фото умершего Михаила Зеленского — в галерее NEWS.ru.