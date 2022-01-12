Михаил Зеленский умер в Доминикане в 46 лет: фото телеведущего

Известный телеведущий Михаил Зеленский внезапно скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.
Михаил Зеленский был ведущим программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Также он участвовал в телепроектах «Форт Боярд» и «Танцы на льду», где и познакомился со своей будущей, второй женой — фигуристкой Еленой Грушиной, которая родила ему двух дочерей. 7 октября 2013 года ведущий стал одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года на её этапе в Москве. Во время прохождения дистанции он вёл прямой эфир по телефону.
В последние годы Зеленский вёл новости на канале «Россия Культура» и преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».
Фото умершего Михаила Зеленского — в галерее NEWS.ru.
Михаил Зеленский
Ксения Ларина/facebook.com
Телеведущий Михаил Зеленский во время открытия Всероссийского патриотического форума в Музее Победы, 2020 год
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Михаил Зеленский с третьей женой Милой Рубинчик, 2019 год
mila.rubinchik/facebook.com
Михаил Зеленский и Сергей Собянин, интервью для ВГТРК, 2013 год
Евгений Самарин/РИА Новости
Михаил Зеленский во время церемонии награждения премией города Москвы 2018 года в области журналистики
Wikimedia
Михаил Зеленский во время эстафеты олимпийского огня в Москве в 2013 году
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Зеленский на эстафете олимпийского огня
АГН «Москва»
Елена Грушина и Михаил Зеленский во время шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон», 2007 год
Григорий Сысоев/ТАСС
Михаил Зеленский
Igor Primak/Global Look Press
Михаил Зеленский с первой женой Ольгой Дробиной
Igor Primak/Russian Look
Zelenskii Igor Primak/Russian Look