18+

Рубрики

Медиа

Архив

Михаил Зеленский умер в Доминикане в 46 лет: фото телеведущего
Культура

Михаил Зеленский умер в Доминикане в 46 лет: фото телеведущего

10:55, 12 января 2022
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Известный телеведущий Михаил Зеленский внезапно скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.

Михаил Зеленский был ведущим программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Также он участвовал в телепроектах «Форт Боярд» и «Танцы на льду», где и познакомился со своей будущей, второй женой — фигуристкой Еленой Грушиной, которая родила ему двух дочерей. 7 октября 2013 года ведущий стал одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года на её этапе в Москве. Во время прохождения дистанции он вёл прямой эфир по телефону.

В последние годы Зеленский вёл новости на канале «Россия Культура» и преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Фото умершего Михаила Зеленского — в галерее NEWS.ru.

Михаил Зеленский

Ксения Ларина/facebook.com

Телеведущий Михаил Зеленский во время открытия Всероссийского патриотического форума в Музее Победы, 2020 год

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Михаил Зеленский с третьей женой Милой Рубинчик, 2019 год

mila.rubinchik/facebook.com

Михаил Зеленский и Сергей Собянин, интервью для ВГТРК, 2013 год

Евгений Самарин/РИА Новости

Михаил Зеленский во время церемонии награждения премией города Москвы 2018 года в области журналистики

Wikimedia

Михаил Зеленский во время эстафеты олимпийского огня в Москве в 2013 году

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Михаил Зеленский на эстафете олимпийского огня

АГН «Москва»

Елена Грушина и Михаил Зеленский во время шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон», 2007 год

Григорий Сысоев/ТАСС

Михаил Зеленский

Igor Primak/Global Look Press

Михаил Зеленский с первой женой Ольгой Дробиной

Igor Primak/Russian Look

Zelenskii Igor Primak/Russian Look

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео