Врач предостерегла от покупки лесных грибов у частников

Диетолог Алена Барредо объяснила, почему опасно покупать грибы с рук у частников в городе. Как рассказала она «Москве 24», грибы быстро впитывают из окружающей среды вредные вещества и становятся токсичными.

По словам диетолога, покупая лесные грибы с рук человек не знает, где именно они были собраны.

Считается, что грибы, выросшие в 500-600 метрах от проезжей части, можно употреблять в пищу. Однако, когда их продают с рук у дороги, они непременно витают в себя пыль, выхлопные газы и тяжёлые металлы и станут опасными, подчеркнула Барредо.

Кроме того, эксперт напомнила, что очень часто люди под видом съедобных грибов покупают у частников ядовитые. Это связано с тем, что многие виды поганок легко спутать с сыроежками. В результате можно легко заработать тяжёлое отравление.

Врач не рекомендует также приобретать с рук и консервированные грибы, так как в данном случае риск заболеть ботулизмом при их употреблении очень высок.

Ранее микробиолог, ведущий специалист факультета микробиологии МГУ Максим Дьяков рассказал, можно ли собирать грибы после жаркой погоды.