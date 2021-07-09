Врач озвучила признак рака, встречающийся лишь у мужчин

Признаки онкологического заболевания раком кожи стали активно проявляться у мужчин. Об этом рассказала врач Екатерина Вертиева в интервью Пятому каналу.
На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвленные, —
рассказалаона.
Такие симптомы могуть говорить про плоскоклеточный рак кожи или предраковое состояние.
Вертиева посоветовала мужчинам заботиться о коже головы, особенно, если волос практически нет.
Ранее врач назвала симптомы язвы желудка.