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Врач озвучила признак рака, встречающийся лишь у мужчин

02:47, 11 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Признаки онкологического заболевания раком кожи стали активно проявляться у мужчин. Об этом рассказала врач Екатерина Вертиева в интервью Пятому каналу.

На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвленные, — рассказала она.

Такие симптомы могуть говорить про плоскоклеточный рак кожи или предраковое состояние.

Вертиева посоветовала мужчинам заботиться о коже головы, особенно, если волос практически нет.

Ранее врач назвала симптомы язвы желудка.

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