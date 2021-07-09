Врач озвучила признак рака, встречающийся лишь у мужчин

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Для получения гормона счастья человеку необходимо солнце, но оно не наш друг, по крайней мере не для нашей кожи. Об этом изданию Obozrevatel рассказала дерматолог Марина Анфилова.

Она уверяет, что получить ожог можно даже в облачную погоду и в воде, а к процессу загара вообще нужно относиться осторожно. Врач советует использовать специальные средства. К сожалению, у нас...