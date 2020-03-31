https://static.news.ru/photo/f4e2ff66-734e-11ea-b227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании, заявил врач Евгений Комаровский.

Огромное количество пожилых людей погибает, а система здравоохранения не справляется, — завил телеведущий в видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Если вирус будет мутировать, то специалисты не смогут создать адекватную вакцину. По его словам, это худший вариант развития событий, но он маловероятен.

Как писал NEWS.ru, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поручено запустить на сайте госуслуг специальную форму, куда вернувшиеся из других стран россияне смогут вносить данные о месте своего проживания на период карантина или самоизоляции. Кроме того, Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору поручено с 3 апреля запустить рассылку СМС-уведомлений для нарушителей карантина.