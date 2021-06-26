Врач-онколог назвал самые агрессивные виды рака

Наиболее агрессивные разновидности онкологических заболеваний перечислил в интервью Пятому каналу врач-химиотерапевт Андрей Базылев. Критерием оценки болезни медик выбрал податливость к лечению.

По словам Базылева, существуют виды рака, быстро привыкающие к лечению и плохо отвечающие на него.

Тогда в классификацию попадут следующие виды рака: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени, — перечислил медик.

Также в этот список эксперт готов включить рак желудка, однако в последнее время развитие технологий привело к тому, что он легко лечится.

При этом Андрей Базылев отметил, что у каждого пациента бывает индивидуальное развитие опухоли, при которой болезнь имеет как агрессивную, так и неагрессивную форму.