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Врач-онколог назвал самые агрессивные виды рака

04:26, 27 июня 2021
Фото: infosmi.net

Наиболее агрессивные разновидности онкологических заболеваний перечислил в интервью Пятому каналу врач-химиотерапевт Андрей Базылев. Критерием оценки болезни медик выбрал податливость к лечению.

По словам Базылева, существуют виды рака, быстро привыкающие к лечению и плохо отвечающие на него.

Тогда в классификацию попадут следующие виды рака: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени, — перечислил медик.

Также в этот список эксперт готов включить рак желудка, однако в последнее время развитие технологий привело к тому, что он легко лечится.

При этом Андрей Базылев отметил, что у каждого пациента бывает индивидуальное развитие опухоли, при которой болезнь имеет как агрессивную, так и неагрессивную форму.

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