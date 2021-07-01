Врач оценила необходимость приёма антигистаминных средств перед прививкой

Принимать антигистаминные препараты перед вакцинацией от коронавируса нужно только, если человек страдает от аллергии. Об этом «Народным Новостям» рассказала терапевт Лариса Алексеева.

Как отметила специалист, в народе очень популярен миф о необходимости принять перед прививкой лекарство от аллергии. По мнению Алексеевой, здоровым людям готовиться к вакцинации не нужно.

Ходят споры, пить или не пить антигистаминные препараты перед прививкой, потому что люди боятся аллергических реакций. Есть теория, что эти препараты снижают скорость образования антител, но это не так. Если человек склонен к аллергии, то лучше принять препарат. Это не влияет на образование антител, — пояснила врач.

Однако после вакцинации, по словам терапевта, стоит отложить интенсивные тренировки, употребление жирной пищи и алкоголя. Кроме того, сбивать следует только высокую температуру.

Люди иногда думают, что негативные последствия связаны с прививкой, но это не так. После вакцинации при повышении температуры идёт реакция организма на прививку, — отметила Алексеева.

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявил, что люди с аллергией реже болеют COVID-19.