Врач объяснила потребность в ревакцинации от коронавируса
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:40, 29 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила, что ревакцинация стимулирует организм к повторной выработке антител. Без неё шанс заразиться коронавирусом у привитых увеличивается, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.
По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка, — пояснила Ткаченко.
Она добавила, что существуют противопоказания к повторной вакцинации. Среди них возраст до 18 лет, период кормления грудью, а также тяжёлая форма аллергии на вакцину или какую-либо её составляющую.
ОРВИ и обострение хронических заболеваний являются временными противопоказаниями к ревакцинации, уточнила Ткаченко.
Ранее стало известно, что постоянная ревакцинация от коронавирусной инфекции не оказывает сверхнагрузки на иммунитет. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков. Он пояснил, что сверхнагрузка может возникнуть из-за использования живых вакцин, но от коронавируса прививают «мёртвыми» вакцинами. Правда, возможны другие эффекты на иммунитет, например, антителозависимое усилие инфекции (АЗУИ).