Врач объяснила потребность в ревакцинации от коронавируса

Глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила, что ревакцинация стимулирует организм к повторной выработке антител. Без неё шанс заразиться коронавирусом у привитых увеличивается, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка, — пояснила Ткаченко.

Она добавила, что существуют противопоказания к повторной вакцинации. Среди них возраст до 18 лет, период кормления грудью, а также тяжёлая форма аллергии на вакцину или какую-либо её составляющую.

ОРВИ и обострение хронических заболеваний являются временными противопоказаниями к ревакцинации, уточнила Ткаченко.

Ранее стало известно, что постоянная ревакцинация от коронавирусной инфекции не оказывает сверхнагрузки на иммунитет. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков. Он пояснил, что сверхнагрузка может возникнуть из-за использования живых вакцин, но от коронавируса прививают «мёртвыми» вакцинами. Правда, возможны другие эффекты на иммунитет, например, антителозависимое усилие инфекции (АЗУИ).