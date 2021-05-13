Врач объяснил, на какие синяки следует обратить внимание

https://static.news.ru/photo/95575272-fb7b-11e9-be07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Если на теле человека появилась большая гематома с большим объёмом крови, необходимо проконсультироваться с хирургом, чтобы понаблюдать, что синяк рассасывается, а не нагнаивается. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог Амиран Демуров.

По словам Демурова, синяки могут иметь разную природу происхождения.

Во-первых, из-за какой-то бытовой травмы или ушиба кровь может выйти из сосуда и попасть под кожу — так образуются обычные синяки. Как правило, они проходят сами, но многое зависит от объёма гематомы, — сказал специалист.

Кроме того, риск образования синяков увеличивается при приёме разжижающих кровь препаратов. При этом причиной образования синяков могут стать даже незначительные ушибы, полученные на фоне антикоагулянтной терапии.

Кроме того, синяки могут напоминать и проявления варикоза. Такие гематомы, иначе именуемые «звёздочками», говорят о расстройстве свёртывающей системы крови. При появлении таких синяков следует проконсультироваться у флеболога.

В таком случае нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации. Это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьёзных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием. Варикозное расширение вен обязательно надо лечить, — сказал Амиран Демуров.

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