Врач рассказала, как избежать различных недугов из-за переработок

Больше половины тех, кто берёт сверхурочную работу, страдают от болей в спине и пояснице, ухудшения зрения и головных болей. Однако есть эффективные способы избежать неприятных заболеваний. Об этом в беседе с «Москвой 24» поделилась врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Росгосстрах Жизнь» провёл исследование о самочувствии людей. Треть опрошенных жалуется на появление лишнего веса, почти четверть страдает от болей в ногах. Ещё 12% жалуются на варикоз. При этом варикоз очень неприятный недуг, когда кровь стекает к ногам и остаётся там.

Даже сидеть по восемь часов в день без переработок — это всё равно огромная нагрузка на позвоночник, поэтому, конечно же, болит спина. У нас поясница в неправильном положении, потом появляются головные боли напряжения, — сказала врач.

При возможных переработках важно позаботиться о своём здоровье. Для этого необходимо делать пятиминутные разминки ежечасно. Эксперт отметила, что во время обеда лучше выходить на улицу и ходить достаточно интенсивным шагом.

Перезагрузка нужна ещё и глазам. Если мы просто пошли по офису, то фокусируемся не на экране, это тоже гимнастика для глаз: мы смотрим вдаль, мы смотрим вблизи, — объяснила эксперт.

Кроме того, важно постоянно заниматься спортом, отметила Чернышова. Силовые тренировки помогут укрепить мышечный каркас. Это в целом важно для сидячих работников.

Ранее были названы способы борьбы с бессонницей. Популярный способ заснуть, подсчитывая овец, является неэффективным, поскольку математические действия напротив будут только стимулировать кору головного мозга.