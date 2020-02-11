https://static.news.ru/photo/1b531ae6-4cd0-11ea-a7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы не заразиться коронавирусом 2019-nCoV, следует соблюдать всего три правила осторожности. Микробиолог из Пермского края Александр Максимов поделился ими в блогосфере.

Избежать смертельной опасности можно, если свести к минимуму общение с выходцами из Китая и туристами, которые недавно вернулись из этой страны. Помимо этого, не стоит без необходимости долго оставаться в местах массового скопления людей. Кроме того, следует с осторожностью относиться к китайским товарам, пишут argumenti.ru.

Тем временем по состоянию на утро 11 февраля коронавирусом в КНР и в других странах заразились свыше 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Больше тысячи пациентов скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников увидел неожиданные положительные результаты от 2019-nCoV для россиян. По его наблюдениям, сограждане стали внимательнее относиться к своему здоровью.