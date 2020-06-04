Врач назвал три способа поднять давление без лекарств

https://static.news.ru/photo/e6ec4a3a-a683-11ea-9c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повысить давление, если оно оказалось пониженным, в ряде случаев можно без использования медикаментов. Об этом рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин.

По его словам, проблема гипотоников заключается в слабом тонусе сосудистой стенки, который не позволяет поддерживать давление.

Чтобы нивелировать негативный эффект, следует увеличить в полтора раза количество потребляемой воды. Пить её желательно за полчаса до приёма пищи. Повысить давление также можно с помощью одной или двух чашек кофе, либо солёных продуктов в первой половине дня.

Эта комбинация привёдет к тому, что соль будет задерживать жидкость и, соответственно, увеличивать давление, а кофеин — стимулировать тонус кровеносных сосудов, — цитирует Агапкина РИА Новости.

Нормализовать давление также может использование кистевого эспандера, добавил теледоктор. Делать упражнения он посоветовал в течение десяти секунд на каждую руку по пять-десять заходов. По словам Агапина, это позволит поднять давление «до таких значений, как у космонавта».

Ранее врач-терапевт Николай Петров дал ещё несколько советов, как привести пониженное давление в норму. Как писал NEWS.ru, среди «лекарств» — шоколад, мясные и рыбные блюда.