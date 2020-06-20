Врач назвал способ поднять иммунитет после самоизоляции

https://static.news.ru/photo/1cdcf3fe-b36f-11ea-a473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соблюдение режима, правильное питание и умеренные физические нагрузки помогут восстановить иммунитет после режима самоизоляции. На иммунной защите могли сказаться стресс, гиподинамия, снижение антигенной нагрузки.

Однако, восстановление организма возможно, если соблюдать определённые правила, считает ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем Сергей Пономарёв.

Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление, — сказал доктор в интервью РИА Новости.

Другие специалисты также рекомендуют после выхода из самоизоляции чаще бывать на свежем воздухе, есть овощи и фрукты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики из Китая и США поставили под сомнение возможность развития долгосрочного иммунитета у людей к коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, у вылечившихся от COVID-19 с большой вероятностью могут не развиться антитела, гарантирующие долгосрочную защиту от вируса.