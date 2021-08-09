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Врач назвал симптомы лёгкого течения коронавируса

02:41, 09 августа 2021
Врач назвал симптомы лёгкого течения коронавируса Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Лёгкие симптомы заболевания COVID-19 перечислил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

Если человек заразился коронавирусом и его болезнь протекает в лёгкой форме, то речь в такой ситуации идёт о проявлениях, напоминающих симптомы обычной простуды, — рассказал медик.

Если же у человека возникают одышка при минимальной ходьбе, резкая слабость и общее недомогание, это говорит о том, что у человека тяжёлая форма COVID-19.

Такие симптомы чаще всего проявляются у непривитых граждан или у тех, чьи родственники вакцинировались более полугода назад.

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