Врач назвал симптомы лёгкого течения коронавируса

Лёгкие симптомы заболевания COVID-19 перечислил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

Если человек заразился коронавирусом и его болезнь протекает в лёгкой форме, то речь в такой ситуации идёт о проявлениях, напоминающих симптомы обычной простуды, — рассказал медик.

Если же у человека возникают одышка при минимальной ходьбе, резкая слабость и общее недомогание, это говорит о том, что у человека тяжёлая форма COVID-19.

Такие симптомы чаще всего проявляются у непривитых граждан или у тех, чьи родственники вакцинировались более полугода назад.