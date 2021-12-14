Врач назвал рецепт коктейля на 1 января

Вернуть бодрость утром после новогодней ночи поможет стакан охлаждённого свежевыжатого апельсинового сока с парой столовых ложек мёда, размешанный в блендере, рассказал заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов для «Радио 1». Также он посоветовал добавить в коктейль немного цедры лимона.

Для начала — никакого алкоголя. Так вы ещё больше нагрузите организм, вызовете дополнительное обезвоживание и усилите похмелье, которое наступит через пару часов. <...> Рассол или квас для кого-то, может быть, подходящий вариант, но с рядом оговорок. Возможно, рассол приносит облегчение, но в нём содержится уксусная кислота, которая и без того имеется в крови после переработки спиртного, поэтому не советую нагружать и без того «уставшую» печень. Квас же можно пить только домашний, сделанный путем брожения хлебных сухарей, без ароматизаторов и консервантов, — рассказал Асанов.

Он добавил, что рецепт со свежим огурцом, стаканом низкокалорийного кефира и парой долек чеснока спорный. Чеснок может начать раздражать слизистую желудка и вызвать изжогу.

Ранее житель города Кушва Свердловской области потратил 22 млн рублей на пиво. Мужчина выбрал в большинстве случаев светлый непастеризованный напиток разных марок. Продавцы предположили, что грандиозная закупка предназначалась для новогоднего корпоратива.