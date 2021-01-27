Врач назвал привычку, мешающую избавиться от жира на животе

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Врач-диетолог Айтор Санчес назвал привычку, которая мешает избавиться от лишнего жира на животе.

По словам специалиста, курение способствует накоплению большего количества абдоминального и висцерального жира — отложений на талии и вокруг внутренних органов. Этот тип набора веса представляет наибольшую опасность, потому что увеличивает риск развития метаболических заболеваний, передаёт Lavanguardia.

Санчес пояснил, что у курильщиков хуже вырабатывается инсулин, а это увеличивает вероятность повышенного сахара в крови. Эти два фактора в совокупности срабатывают «синергетически» и существенно влияют на возникновение ожирения.

Диетолог подчеркнул, что многие люди опасаются растолстеть после отказа от курения, но причиной набора веса в этом случае становятся, в основном, не физиологические факторы, а попытки «заесть» стресс.

Ранее главный врач Центра по борьбе с ожирением при Университетской больнице Хельсинки Кирси Пиетиляйнен заявил, что алкогольные напитки, особенно крепкие и сладкие, содержат большое количество калорий, из-за чего человек набирает лишний вес. По его словам, избежать ожирения можно, если уменьшать количество калорий в принимаемой вместе с алкоголем пище.

Специалист объяснил связь между употреблением алкоголя и набором веса тем, что спиртные напитки усиливают аппетит, снижая выработку гормона насыщения. При этом алкоголь не приносит чувства сытости, которое приходит с употреблением пищи той же калорийности, писал NEWS.ru.