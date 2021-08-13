Врач назвал причину проблем с запахами у заболевших COVID-19

Потеря обоняния у заразившихся COVID-19 или изменения обонятельных ощущений у некоторых переболевших происходят из-за поражения коронавирусом нейронов. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила доцент кафедры оториноларингологии Уральского государственного медуниверситета Ксения Карташова.

Когда вирус попадает в наш организм, он поражает, к счастью, не сами респираторно-обонятельные нейроны, а поддерживающие, питающие их клетки. Если нейроны лишаются этих клеток-помощников, они перестают нормально функционировать и распознавать запахи, — объяснила Карташова.

Также она добавила, что в это время накапливаются «незрелые нейроны», которые не «набрались опыта» в распознавании запахов. Согласно одной теорий, именно они повинны в том, что некоторые переболевшие COVID-19 воспринимают запахи в искажённом виде.

[Незрелые нейроны] дают нам неправильные сигналы. Тут все индивидуально, у каждого может возникнуть своя картина искажённых запахов, — отмечает учёный.

Также, продолжила Ксения Карташова, согласно данным клинических исследований, у тех, кто переболел COVID-19 в тяжёлой форме, «произошли изменения в гиппокампе, — в той части головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций, памяти». Рядом с гиппокампом проходит «вся цепочка восприятия запахов», поэтому некоторые из них «вызывают стойкую эмоциональную память».

Уловили, например, лёгкий аромат духов, и тут же вспомнили человека... Поэтому нарушения в этой зоне мозга могут вызывать и искажённое восприятие запахов, — сказала Ксения Карташова.

Она добавила, что по статистике 68% заболевших COVID-19 теряют обоняние, а спустя какое-то время многие из них ощущают искажённое восприятие запахов.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил, что в третью волну пандемии у пациентов всё реже пропадают обоняние и осязание, которые многие считают основными симптомами заражения COVID-19.