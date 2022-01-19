Врач назвал опасное заблуждение из-за «омикрона»

Австралийский хирург-отоларинголог Эрик Леви назвал опасным заблуждением мнение о том, что заражение штаммом «омикрон» защитит от других вариаций коронавируса. Он призвал людей отказаться от идеи поиска намеренного способа заразиться. Об этом врач написал на своей странице в Twitter.

Даже не пытайтесь намеренно заразиться «омикроном». Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело, — заявил Леви.

Он отметил, что переболевший «омикроном» человек получит всего четыре недели иммунитета максимум. По словам Леви, вакцинация остаётся самой надёжной защитой организма от коронавируса.

Ранее американские учёные из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта выявили, что при острой стадии COVID-19 появляются сложности с дыханием, из-за чего нарушается газообмен, что приводит к проблемам с потенцией. По мнению специалистов, главная проблема во время заболевания коронавирусом у мужчин возникает из-за фиброза лёгких. Работа опубликована в журнале Nature.

Учёные также отметили, что на потенцию влияет и стресс, который приходится переживать из-за COVID-19. Факторами, которые влияют на либидо и сексуальность, стали домашняя изоляция, отсутствие движения и социальных контактов, потеря работы, экономические проблемы, а также страх перед инфекцией и смертью.