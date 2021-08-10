Врач назвал новую опасность для болеющих коронавирусом

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал смог, накрывший большую часть России из-за лесных пожаров, серьёзной опасностью для болеющих коронавирусом людей. По словам врача, для пациентов с инфекцией это просто катастрофа, сообщает URA.RU.

Ковид — это сосудистая патология. Страдают лёгкие, сердечно-сосудистая система, почки, кожа, кишечник. А тут ещё и кислорода нет. Для болеющих коронавирусом это катастрофа. Их надо всех на ИВЛ сажать или в изоляцию конкретную, — объяснил в беседе с изданием медик.

Те, кто болеет коронавирусом амбулаторно, тоже могут почувствовать резкое ухудшение.

Если человек находится вне лечебного учреждения, для него это также может быть катастрофой. У него снижена оксигенация, а тут ещё угарный газ. Это похоже на выхлопные трубы автомобиля и углекислый газ. Это двойная нагрузка, пояснил пульмонолог.

Коллегу поддержал врач Вячеслав Овечкин. Он подтвердил, что смог может привести к более тяжёлому течению коронавируса. Это окажет негативное влияние и на восстановление после перенесённой инфекции.

Вещества, которые содержатся в смоге, снижают иммунитет и естественные барьеры органов дыхания. Это может привести к более тяжёлому течению ковида, — подтвердил второй пульмонолог.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Астрахань назвал третью волну COVID-19 более агрессивной. В Минздраве РФ объяснили это мутациями штаммов.