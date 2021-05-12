Врач назвал максимальный срок диеты

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Снижение веса не должно нанести вреда здоровью, поэтому диеты на сокращение калорий нужно держать определённое время, после чего делать перерыв. Иначе вред для здоровья будет намного серьёзнее, чем польза, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Длительные же диеты может назначать только врач по определённым показаниям. Если, например, человеку нужно сбросить вес перед операцией.

Маркерами же для собственной диеты должны стать её цели, жёсткость ограничений и состояние здоровья пациента. Чаще всего люди пренебрегают этими простыми пунктами. Женщины особенно любят устраивать голодовки перед каким-нибудь важным мероприятием, «чтобы влезть в платье».

Я не люблю совсем кратковременные диеты: три дня сидим на воде, влезаем в платье, а потом падаем в обморок посреди банкета, — сказала Анна Белоусова.

Другая распространённая проблема, по словам врача, — попытка исключить из рациона какие-то определённые продукты питания. Так тоже можно делать, но недолго. Например, кетогенная диета, которая предполагает резкое сокращение количества потребляемых углеводов за счёт увеличения доли белков и жиров, не должна продолжаться свыше двух недель. Иначе могут пострадать клетки головного мозга, почки, мышечные клетки.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что не все могут себе позволить интервальное питание: всё зависит от определённых особенностей метаболизма и гормонов. Но далеко не для всех это станет здоровой альтернативой.