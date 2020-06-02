Врач рассказал о бессмысленности ношения масок на улице

https://static.news.ru/photo/1a8d082c-a547-11ea-82b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава отделения израильской больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье заявил, что медицинские маски имеет смысл носить только в закрытых помещениях или при контакте с больными. По его словам, на открытом воздухе или если рядом нет других людей, маски не нужны.

Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идёшь по улице, или вышел в парк, и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет, — цитирует профессора РИА Новости.

Лурье добавил, что ношение маски, даже слишком длительное, вреда здоровью не принесёт, но может вызвать психологический дискомфорт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам следует принять на вооружение практику масочного режима в общественных местах и применять её впредь. Это будет актуальным во время сезонных вспышек инфекций, считает замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии доктор биологических наук Александр Семёнов.