Врач-инфекционист рассказал, можно ли есть упавшую на пол еду

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, что знаменитое шуточное правило «что упало у студента, то упало на газетку» не подтверждается научными данными.
Медик в беседе с радио «Говорит Москва»
В случае попадания куска пищи на поверхность, которая будет контаминирована теми же бактериями какими-нибудь, которые могут вызвать пищевое отравление, то сразу же при соприкосновении с полом бактерии попадут на пищу и можно будет заразиться, — резюмировал Акинфиев.
По словам медика, если пол мыли недавно, то количество бактерий на нём может быть минимально. В таком случае упавшую еду можно будет поднять и без риска для здоровья съесть позже пресловутых пяти секунд, упоминаемых в другом народном правиле.
Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже. Там бутерброд может пролежать и час и ничего ему не будет, — заключил врач.
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