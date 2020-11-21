Врач-инфекционист рассказал, можно ли есть упавшую на пол еду

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Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, что знаменитое шуточное правило «что упало у студента, то упало на газетку» не подтверждается научными данными.

Медик в беседе с радио «Говорит Москва» отметил , что при принятии решения, можно ли есть упавшую на пол еду, нужно учитывать чистоту пола, а не время, которое продукт провёл на нём.

В случае попадания куска пищи на поверхность, которая будет контаминирована теми же бактериями какими-нибудь, которые могут вызвать пищевое отравление, то сразу же при соприкосновении с полом бактерии попадут на пищу и можно будет заразиться, — резюмировал Акинфиев.

По словам медика, если пол мыли недавно, то количество бактерий на нём может быть минимально. В таком случае упавшую еду можно будет поднять и без риска для здоровья съесть позже пресловутых пяти секунд, упоминаемых в другом народном правиле.

Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже. Там бутерброд может пролежать и час и ничего ему не будет, — заключил врач.

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