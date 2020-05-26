Врач-диетолог рассказал, почему люди быстро набирают вес на самоизоляции

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Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что быстрому набору веса во время режима самоизоляции может способствовать стресс. В частности, он может быть вызван постоянным вынужденным общением.

В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса, — процитировали Алексея Ковалькова в РИА Новости.

Он отметил, что стресс также вызывает длительное пребывание «в заключении».

Диетолог пояснил, что в обычный период человек набирает около 150 грамм жировой ткани. Тогда как в состоянии стресса, набор веса может увеличиться вдвое.

Алексей Ковальков пояснил, что тем, кто обеспокоен своим весом, стоит убрать из рациона картофель, шлифованный рис, сахар, соки, мёд, а также белый хлеб.

Как писал NEWS.ru ранее, клинический психолог Варвара Зародина рассказала, как ограничить потребление пищи во время самоизоляции. Она советует ввести график приёма пищи, исключить вредные перекусы и отвлечься от переедания какими-нибудь делами.