Психолог рассказала, как меньше есть на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e3d75f24-8b62-11ea-a257-fa163e074e61_660.jpg Фото: JerzyGorecki /pixabay.com

Специалист по коррекции пищевого поведения, клинический психолог Варвара Зародина рассказала, как ограничить потребление пищи во время самоизоляции.

Варвара Зародина советует начать записывать приёмы пищи и продукты, а также планировать меню.

Хорошо запланировать график еды: что вы будете есть на завтрак, обед и ужин, чем будете перекусывать между приёмами пищи. Это дисциплинирует, — привели слова психолога «Известия».

Психолог советует убрать с видных мест вредные продукты, такие как сладости. Их лучше вообще исключить во время самоизоляции. Вместо этого перекусывать морковью или яблоком.

Из фруктов лучше исключить арбуз, банан и виноград, потому что там самый высокий гликемический индекс. А в целом 2–3 фрукта в день вполне можно себе позволить. Чай и кофе лучше пить без сахара, — процитировали психолога в издании.

Кроме того, Варвара Зародина советует найти какое-нибудь увлечение, которое занимает руки. Например, вязание или собирание пазлов.

Ранее NEWS.ru писал, что за время самоизоляции можно сбросить шесть килограммов. По словам диетолога, для похудения нужно считать калории, правильно питаться и выполнять физические упражнения.