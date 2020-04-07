Диетолог рассказал, как сбросить шесть килограммов в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2ccffb54-7868-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим самоизоляции позволит россиянам заняться корректировкой своего питания и сбросить за месяц от трёх до пяти килограммов. Так считает врач-диетолог Светлана Исакова.

Формулу расчёта калорий легко найти в Интернете, самая востребованная из них — Харриса-Бенедикта. Чтобы снизить вес, надо тратить больше калорий, чем человек потребляет, приводит слова специалиста «АиФ».

В дни, когда люди отдыхают или спят подольше потребление калорий должно быть минимальное — от 1400-1700 кКал. Похудеть быстро за короткое время позволяет минимальный коридор калорийности, он составляет 800-1100 кКал. А уже через три-четыре недели эту цифру можно повысить до 1200 кКал в день.

Если в течение месяца придерживаться данной нормы, то можно без всякого вреда для здоровья изрядно сбросить вес. Врач уверена, что в пределах 1200 кКал можно составить вкусный и насыщенный рацион с пятиразовым питанием. Это первое, второе, третье блюдо и компот. При этом в меню могут быть молочные каши, творог, мясо и даже бутерброд.

Ограничить или вовсе исключить следует сдобу, жирную пищу, и помнить, что нельзя переедать по вечерам. При составлении рациона надо помнить о хронических болезнях, особенностях пищеварения, режиме дня и пищевых привычках.

Хорошо помогают в борьбе с лишним весом физические нагрузки. Во время занятий спортом пульс должен быть не меньше 120 ударов в минуту.

Чтобы скинуть вес, резюмирует медик, достаточно отказаться от колбасы, майонеза, жирных соусов, бургеров, жареной картошки, конфет и сдобы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи-диетологи рассказали, какие специи нужно добавлять к завтраку, чтобы ускорить метаболизм и быстрее похудеть. Специалисты называют самыми полезными специями для худеющих чёрный перец, имбирь, корицу и кайенский перец.