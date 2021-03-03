Врач дал совет, как не упасть в обморок при сдаче крови

https://static.news.ru/photo/c7aaf500-7c56-11eb-a528-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, которые плохо переносят вид крови, при сдаче её могут мотивировать себя мыслями, что это делается для сохранения здоровья. Об этом заявил врач-терапевт подмосковной больницы Тимур Асанов.

Он рассказал, что боязнь вида крови имеет вполне конкретные симптомы и зарегистрирована как психическое расстройство — гемофобия. Она относится не только к ранам, но и к процедурам, таким как сдача крови. Чтобы преодолеть её, нужно постараться заменить чувство тревоги более реальными и аргументированными мыслями о том, чем может закончиться та или иная ситуация, связанная с кровью.

Если вы сдаёте кровь на анализ, то можете мотивировать себя тем, что результат поможет вам сохранить здоровье, — цитирует Асанова РИА Новости.

Он добавил, что для гемофобии характерен вазовагальный обморок — кратковременная потеря сознания из-за резкого снижения сердечного ритма и артериального давления. Чтобы избежать этого, рекомендуется попеременно напрягать мышцы рук, ног, туловища, что способствует приливу крови к голове. Кроме того, эти манипуляции будут отвлекать мозг от раздражителя.

Ранее Мясников сообщил, что общий анализ крови является «царём анализов» и помогает в выявлении опасных заболеваний. По словам эксперта, одним из важнейших показателей является уровень гемоглобина. У женщин он может быть низким из-за регулярных кровопотерь, а для мужчин железодефицитная анемия является настоящим «красным флагом» и может говорить о серьёзных болезнях желудочно-кишечного тракта и даже онкологических заболеваниях.

Не менее значим показатель среднего объёма эритроцитов. Если он ниже нормы, то причина кроется в дефиците железа, а если выше, тогда это связано с нехваткой витамина B12 — фолиевой кислоты, что происходит при заболеваниях щитовидной железы или некоторых наследственных болезнях. Повышение лейкоцитов говорит о воспалительном процессе в организме и требует тщательного обследования. Медик пояснил, что так называемая норма в общем анализе крови носит условный характер и касается 90% здоровых людей. Для остальных показатели ОАК могут быть индивидуальными и отклоняться, писал NEWS.ru.