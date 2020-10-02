Врач дал прогноз по течению COVID-19 у Трампа

https://static.news.ru/photo/1a3f93ae-04b9-11eb-a3da-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House's/flickr.com

Российский врач-эксперт Тимур Пестерев дал прогноз по течению COVID-19 у президента США Дональда Трампа.

Насколько я знаю, у Дональда Трампа нет каких-то тяжёлых сопутствующих заболеваний. Я прогнозирую, что он перенесёт либо в лёгкой форме, либо в среднетяжёлой форме заболевание, — приводит «360» слова Пестерева.

Собеседник напомнил об особой опасности коронавируса для пожилых и рекомендовал максимально беречься в период ухудшения эпидемической ситуации.

О том, что COVID-19 выявлен у него и его супруги Мелании, Трамп написал в Twitter сегодня утром. При этом несколькими часами ранее Трамп заявил, что конец пандемии коронавируса «близок».

Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом.

Как ранее писал NEWS.ru, по словам лечащего врача Трампа Шона Конли, президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения.