https://static.news.ru/photo/3cb9f73e-6983-11ea-9624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels /pixabay.com

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич сделал заявление о том, что на данный момент нет какого-либо лекарственного препарата, эффективного от коронавируса. ВОЗ также опровергли эффективность «Арбидола» против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент нет доказательств того, что какое-либо из лекарств эффективно против COVID-19. Для этого вида коронавируса не существует специальных методов лечения. Лечение основано на клинической картине, — привели слова представителя ВОЗ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ФАС завела дело на производителя «Арбидола» за рекламу с коронавирусом. Антимонопольное ведомство считает, что «Отисифарм» нарушила закон, когда назвала «Арбидол» эффективным средством против коронавируса.